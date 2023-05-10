Samsun'da 2 kilo 589 gram skunk ile yakalanan 1 kişiye 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da narkotik ekiplerinin takibi sonucu 2 kilo 589 gram skunk maddesi ile yakalanan 1 kişi yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı takip ve çalışmalar istikametinde Samsun il merkezinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı ve Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları istihbar edilen U.Ö.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada polis, 8 paket halinde toplam 2 kilo 589 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili tutuklanan U.Ö. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan U.Ö. mahkemece 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN