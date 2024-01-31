Samsun'da 2 Katlı Binanın Çatısından Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı binanın çatısından düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Bahçeler Mahallesi Köse Geçidi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca temizlemek için binanın çatısına çıkan Mahmut Tekel (61), dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN