Samsun'da 2 Katlı Binanın Çatısından Düşen Şahıs Ağır Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın çatısından düşen bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı binanın çatısından düşen şahıs ağır yaralandı.
Olay, Bahçeler Mahallesi Köse Geçidi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca temizlemek için binanın çatısına çıkan Mahmut Tekel (61), dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN