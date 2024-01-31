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Samsun'da 2 Katlı Binanın Çatısından Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın çatısından düşen bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı binanın çatısından düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Bahçeler Mahallesi Köse Geçidi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca temizlemek için binanın çatısına çıkan Mahmut Tekel (61), dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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