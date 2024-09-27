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Samsun'da 2 Katlı Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

Samsun'da 2 Katlı Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu
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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen yangında, M.S. adlı vatandaşa ait 2 katlı ahşap ev alevler içinde kaldı. Gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kül oldu.

Samsun'un Kavak ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Kavak ilçesi Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. adlı vatandaşa ait olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangını vatandaşlar fark ederek 112'ye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve andarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sonucu 2 katlı ahşap ev eşyalarla birlikte küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İtfaiye samsun Yaşam Kavak

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