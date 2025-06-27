Samsun'da 2 Katlı Ahşap Binada Yangın

Samsun'da 2 Katlı Ahşap Binada Yangın
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Vezirköprü ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, alevlerin yan binanın çatı katına sıçraması sonucu büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrollü bir şekilde söndürdü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Alevler yan binanın çatı katına sıçrarken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Vezirköprü ilçesi Yenimahalle Mahallesi Demirciler Çarşısı'nda inşaat malzemeleri satan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Binanın ahşap olmasından dolayı yangın hızla büyüdü. Kısa sürede alevler iş yerini sardı. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler yan binanı çatı katına da sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat sonunda yangını kontrol altına alabildi. İş yerinde maddi zarar oluşurken, bazı vatandaşlar ise fenalık geçirdi. Yangın yerine soğutma çalışması başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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