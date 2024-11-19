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Samsun'da 2 Çocuk Babası Kayıp, Ailesi Endişeli

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 çocuk babası Şener Dere, evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi, bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Samsun'da 2 çocuk babası bir kişi kayıplara karışırken, yakınları hayatından endişe ettiklerini belirterek bulunması için yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Şener Dere (37), Pazar günü saat 16.00 sıralarında evinden Tekkeköy ilçesine evinin pazar eksiklerini görmeye gitti. İlçedeki evine uğrayıp ayakkabısını değiştirdiği tespit edilen Dere, kayıplara karıştı. Fabrikalara eritme fırını yapan firmanın da sahibi olan Şener Dere'nin hayatından endişe eden kardeşleri bulunması için polise, jandarmaya ve savcılığa başvuruda bulundu.

Ağabeyi Mehmet Dere (44), "Kardeşim aniden kayıplara karıştı. Evine ve ailesine bağlı biriydi. Dün bankadan 1 milyon lira çekip işçilerin parasını ödeyecekti. Telefonunu aradığımızda dün gece saat 03.00'e kadar çaldı ancak açan olmadı. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

Kayıp şahsın diğer kardeşleri Fazlı Dere (27) ve Resul Dere (29) de ağabeylerinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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