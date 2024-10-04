Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 2 Çocuk Annesi Kadın Dolandırıldığını İddia Ederek Savcılığa Başvurdu

Samsun'da 2 Çocuk Annesi Kadın Dolandırıldığını İddia Ederek Savcılığa Başvurdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yaşayan Dursiye Giritli, tanıdıkları aracılığıyla dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Önce evinin alınıp satıldığını, ardından adına açılan bir şirketten dolayı 1 milyon 463 bin lira vergi borcu geldiğini öğrenen Giritli, uzun süre mağdur olduğunu belirtti.

Samsun'da 2 çocuk annesi kadın önce kendisine ev aldırılıp sattırıldığını, ardından da adına şirket açarak dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kadın, adına açılan şirketten dolayı 1 milyon 463 bin 689 lira vergi borcu gelince dolandırıldığını anladığını söyledi.

Samsun'da 2 çocuk annesi Dursiye Giritli (37), tanıdığı kişilerin önce "Ucuz ev var sana alalım" diye verdiği 850 bin liraya Tekirdağ'dan kendisine ev aldıklarını, daha sonra da "1 milyon 200 bin liraya alıcısı var. Para kazanacaksın" diyerek evini sattırdıklarını ve sadece kendisine 100 bin lira para verip diğer paraların taksitle ödeneceğini söyleyip kandırıldığını ifade etti.

Dursiye Giritli, "Aynı kişiler, 'Seni mağdur ettik. Bize ortak ol. Her ay sana kar veririz' diyerek adıma yapı malzemeleri ve kimya üzerine şirket açmışlar. Ancak geçen zaman içinde para da göndermediler. Dolandırıldığımı Kocaeli Defterdarlığı'ndan 1 milyon 463 bin 689 lira vergi borcu gelince anladım. Üstelik adıma da 9 afet GSM operatörlerinden şirket hattı telefon numarası almışlar. Beni dolandıran T.İ., A.M., A.Ö. ve adının Aslan diye bildiğim şahıstan şikayetçi oldum. Beni dolandıranların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Çok mağdur oldum. Başka insanlar da dolandırıcılara kanmasın" dedi.

Samsun Adliyesi'ne giderek Tekirdağ ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzerine suç duyurusunda bulunan Dursiye Giritli, yetkililerden yardım istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

samsun Çocuk

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney binlerce kişinin önünde İsrail'e meydan okudu

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

Sokak ortasında tecavüze kalkışan suç makineleri için yeni karar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37'ye düştü! Güncel baraj doluluk oranı! VGM BURS BAŞVURUSU: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar? Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman? Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor? Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir? A Milli Futbol Takımı kadrosu belli oldu mu? A Milli Takımı İzlanda ve Karadağ maçları aday kadrosu! Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
title