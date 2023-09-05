Samsun'da 2 Bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bir şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramalarda 2 bin 800 sentetik ecza buldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.