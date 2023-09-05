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Samsun'da 2 Bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bir şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramalarda 2 bin 800 sentetik ecza buldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramalarda 2 bin 800 sentetik ecza buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Veysel Altun - 3. Sayfa

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