Samsun'da 2 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da motosikletinde 2 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Atakum ilçesinde Ş.D.'ye (21) ait motosiklette arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Ş.D., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN