Samsun'da 2 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'da narkotik ekipleri, motosikletinde 2 bin 300 adet sentetik ecza bulduğu 21 yaşındaki Ş.D.'yi gözaltına aldı. Ş.D. uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Samsun'da motosikletinde 2 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Atakum ilçesinde Ş.D.'ye (21) ait motosiklette arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Ş.D., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa