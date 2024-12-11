Samsun'da 2 bin 24 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince İlkadım ilçesinin 2 ayrı mahallesinde M.K. (20) ve İ.A. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 bin 24 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN