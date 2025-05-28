Samsun'da 2.9 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da 2.9 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
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Samsun'da polis tarafından bir kamyonette yapılan denetimde çuvallar içinde 2 ton 900 kilo kaçak midye ele geçirildi. Yakalanan kişiye toplamda 88 bin TL para cezası kesildi.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada çuvallar içinde 2 ton 900 kilo kaçak midye ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, Atakum ilçesinde durdurulan bir kamyonette çuvallar içinde 2 ton 900 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi. Yakalanan 1 şahsa, Su Ürünleri Kanunu dahilinde 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen midyeler ise doğal yaşam ortamı olan denize bırakıldı.

Ayrıca araç sürücüsüne, trafik ekiplerince fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 TL de idari para cezası kesildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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