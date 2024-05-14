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Samsun'da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da hakkında 19 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Samsun'da hakkında 19 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu, hakkında "Herkesin görebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 19 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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