Samsun'da 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'da yapılan yol uygulamasında hakkında 19 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Samsun'da hakkında 19 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında F.İ.'nin GBT sorgulamasında hakkında 'hırsızlık' suçundan toplam 19 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan F.İ. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN