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Samsun'da 19 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan çalışmada 19 kişi uyuşturucuyla yakalandı. Polis ekipleri, yapılan takip ve çalışma sonucunda metamfetamin, sentetik ecza, kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan çalışmada 19 kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu 167,49 gram metamfetamin, 325 adet sentetik ecza, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 19 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kenevir Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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