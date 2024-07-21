Samsun'da 19 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan çalışmada 19 kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu 167,49 gram metamfetamin, 325 adet sentetik ecza, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 19 kişi yakalandı. - SAMSUN