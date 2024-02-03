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Samsun'da 19 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulundu. İ.B., Zübeyde Hanım Parkı'nda bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Samsun'da 19 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde bulunan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki İ.B, 15 Ocak'ta kayboldu. Açık kapı sisteminin işlediği sevgi evlerinde bir anda ortadan kaybolan İ.B.'yi bulmak için Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kaybolmasının üzerinden 19 gün sonra İ.B., İlkadım ilçesi bulunan Zübeyde Hanım Parkı'nda polis ekiplerince bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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