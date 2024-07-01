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Samsun'da 19 Bin 558 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

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Samsun'da yapılan operasyonda 19 bin 558 adet sentetik ecza hap ve 1,34 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da ele geçen 19 bin 558 adet sentetik ecza hapla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolunda durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 19 bin 558 adet sentetik ecza ve 1,34 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü E.Ö. ile C.K. ve A.C.K. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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