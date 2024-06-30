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Samsun'da 19 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 19 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde C.K. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 81 adet ecstasy hap ve 51 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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