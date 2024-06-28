Samsun'da 19 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve 490 Adet Telefon Aksesuarı Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından 19 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 490 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde yapılan uygulama ce operasyonda 19 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 1 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 490 adet gümrük kaçağı telefon aksesuarları (şarj başlığı ve kablosu), 13 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara ve 3 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 2 şahıs yakalanıp, haklarında işlem başlatıldı. - SAMSUN