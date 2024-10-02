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Samsun'da 180 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da 180 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 180 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından 180 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde kaçak tütünle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 180 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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