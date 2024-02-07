Samsun'da 18 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle çok sayıda kişiyi dolandıran,18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçlardan çok sayıda davası devam eden bir şahsa operasyon düzenledi. 7 aydır aranan, genellikle kırsal bölgelerde saklandığı tespit edilen H.Y. (30), Tekkeköy ilçesinde saklandığı yerde yakalandı. Hükümlü emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - SAMSUN