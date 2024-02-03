Samsun'da 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece hırsızlık suçundan toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan A.G. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalandı.
Samsun Adliyesine sevk edilen A.G., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN