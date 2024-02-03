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Samsun'da 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

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Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece hırsızlık suçundan toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan A.G. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Samsun Adliyesine sevk edilen A.G., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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