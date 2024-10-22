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Samsun'da 18 Suçtan Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 18 Suçtan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, 18 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl hapis cezası bulunan O.K. adlı hükümlü, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. O.K.'nin cinsel taciz, nitelikli hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçları bulunuyor.

Samsun'da 18 suçtan aranan ve 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl 19 gün hapis cezası bulunan O.K.(38), polis tarafından gözaltına alındı. O.K.'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli hırsızlık, 2 adet nitelikli yağma, cinsel taciz, 6136 SKM, 3 adet uyuşturucu, 7 adet basit yaralama, hakaret ve mühür bozma" gibi suçlarının bulunduğu öğrenildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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