Samsun'da 17 Yıl 10 Aylık Hapis Cezası Olan Şahıs Lokantada Yakalandı
Samsun'da, fuhuşa teşvik suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 72 yaşındaki M.V., lokantada yemek yerken polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından lokantada yemek yerken yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Terme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını korumak amacıyla yürüttükleri denetimler sırasında "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V.'yi (72) bir lokantada yemek yerken yakaladı. Gözaltına alınan M.V. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN