Samsun'da 17 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma tarafından 17 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Karlı Mahallesi'nde A.Ş. (65) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun-Bafra JASAT/KOM/İSTH Şube ekipleri ile birlikte alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 17 kilo kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN