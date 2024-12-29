Samsun'da 165 Ecstasy Hap Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda 31 yaşındaki O.Ş.'nin üzerinde ve aracında 165 adet ecstasy hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.
Samsun'da polis tarafından 165 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde polis tarafından O.Ş.'nin (31) üzerinde ve aracında yapılan aramada 165 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa