Samsun'da 160 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun KOM polisi tarafından 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde şişeler içinde 160 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. - SAMSUN