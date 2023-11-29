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Samsun'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü özel ekibi, silahlı yağma, şantaj, uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından aranan E.A'yı gözaltına aldı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 4 ayrı suçtan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü özel ekip yakaladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, silahlı yağma, şantaj, uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından aranan E.A'nın yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekip, hakkında 4 ayrı suçtan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Atakum ilçesinde gözaltına aldı.

E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Samsun Cezaevi Yakalama Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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