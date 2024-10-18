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Samsun'da 150 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen operasyonda 150 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 150 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 150 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, E.Ş. (30) ve T.V. (39) isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon samsun

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