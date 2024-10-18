Samsun'da 150 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 150 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 150 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, E.Ş. (30) ve T.V. (39) isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN