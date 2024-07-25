Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'da 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kasten adam öldürmek suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ö.'yü yakalamak için İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Yapılan takip ve çalışma sonucu H.Ö., Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde saklanmış olduğu yerde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ö. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN