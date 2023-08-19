Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde, anne-babası vefat etmiş olan 15 yaşındaki bir kız çocuğu, amcasının 9. kattaki evinin penceresinden atlayarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.