Samsun'da 142,5 Gram Skunkla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
Samsun'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, M.Ş. adlı 26 yaşındaki şahıs, 142,5 gram skunkla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da polis tarafından 142,5 gram skunkla yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde yaptıkları çalışmalarda M.Ş. (26) isimli şahsın üzerinde ve aracında 142,5 gram skunk ele geçirdi. M.Ş. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa