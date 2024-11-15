Samsun'da 14 Yaşındaki Çocuk Dedesinin Aracını Kaçırdı, Şarampole Uçtu

Samsun'da dedesinin ticari aracını kaçırıp polisi peşine takan 14 yaşındaki çocuk, 5 metrelik şarampole uçarak hastanelik oldu.

Samsun'da yaşayan 14 yaşındaki Y.Z., evde aile bireyleri uyurken dedesine ait 16 CVN 61 plakalı hafif ticari aracı kaçırdı. Bir süre sonra evin önünde aracın olmadığını fark eden aile, durumu 112'ye bildirdi. Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aracın izini Atakum'da buldu.

Ekipler ile çocuk sürücü arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Keskin Caddesi üzerinde lastiği patlayan araç 5 metrelik şarampole uçtu. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza yerine gelen bazı aile bireyleri, çocuğa tepki gösterdi. Araç kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN