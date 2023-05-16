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Samsun'da 14 yaşındaki çocuk bileğine saplanan makasla hastaneye kaldırıldı

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk bileğine saplanan makasla hastaneye kaldırıldı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk sol elinin bileğine saplanan makasla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk sol elinin bileğine saplanan makasla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki ortaokul 8.sınıf öğrencisi B.Ç., evlerinin önünde park halindeki kendilerine ait minibüsün torpidosundaki cüzdanını almak isterken torpidoda bulunan makas sol elinin bileğine saplandı. Makas bileğinde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.Ç.'nin koluna saplanan makas sağlık personelinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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