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Samsun'da 14 kişi suç aletleriyle yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslarla birlikte 11 tabanca, 1 tüfek ve 19 kesici-delici alet ele geçirildi.

Samsun'da çeşitli suçlarından aranan 14 kişi 11 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 19 adet kesici ve delici aletle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 18 yıl 11 ay 15 gün, uyuşturucu suçundan 3 yıl 4 ay, basit yaralamadan 1 yıl 5 ay 15 gün ve 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan 4 ayrı kişi ile birlikte toplam 14 kişiyi yakaladı. Yakalanan atanan şahıslar ile birlikte 11 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 19 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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