Samsun'da 13 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Samsun'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hakkında 13 yıl 15 gün hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şahıs, İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN