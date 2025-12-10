13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla spor salonunun camlarını kırdılar

Samsun'da bir spor salonunda 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası üzerine aile yakınları iş yerini basarak camları kırdı, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesinde bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiğini öğrenen yakınları spor salonuna giderek vitrin camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mağdur çocuk, gerekli işlemler için polis tarafından emniyete götürüldü.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan spor salonu sahibinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN