Samsun'da 13 Yaşındaki İki Kız Çocuğunun Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki iki kız çocuğuna çarpan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuklar için sürücü tutuklandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan Ahmet Y. (19) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmekte olan Rabia Kaynar (13) ve Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü Sultan Ahmet Y., polis ekiplerince gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sultan Ahmet Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

