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Samsun'da 13 Gümrük Kaçağı Lüks Araç Motoru Ele Geçirildi

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 13 adet gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 13 adet gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonunda, 13 adet gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışmalarda, toplam 13 adet lüks segment gümrük kaçağı araç motoru ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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