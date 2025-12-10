Haberler

Samsun'da 13 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da 13 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekipleri tarafından bir şüphelinin üzerinde ve evinde toplam 13 bin 552 adet sentetik ecza ele geçirildi. O.K. adlı şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu bir şüphelinin üzerinde ve evinde toplam 13 bin 552 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İlkadım ilçesinde O.K. (28) isimli şahıs şüphe üzerine durdurulurken, yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu haplar sonrası ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada da çok sayıda sentetik ecza bulundu. Toplamda 13 bin 552 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap) ele geçirildi. Şüpheli O.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

