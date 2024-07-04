Samsun'da 13 Bin 701 Adet Extacy Hap Ele Geçirildi

Samsun'da buzdolabı içinde ele geçen 13 bin 701 adet extacy hapla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısınca verilen talimatlar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal Mahallelerinde B.Ö.(35), M.D.(36) ve T.Ş.(26) isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, ikametin buzdolabına, gardırobuna ve ayakkabı dolabına zulalanmış şekilde poşet poşet 13 bin 701 adet extacy hap, 8 paket satışa hazır vaziyette toplam 10 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ö., M.D. ve T.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN