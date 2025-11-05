Haberler

Samsun'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Samsun'da polisin takibi sonucu hakkında toplam 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde, A.D. isimli şahsın; 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 6 ay 7 gün ve yine 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şahıs, ekipler tarafından yakalanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN

