Samsun'da 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hırsızlık ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 12 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da hırsızlık ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 12 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.M. polisin takibi sonucu Atakum ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan S.M. Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN