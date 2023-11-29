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Samsun'da 12 su saati çalan şüpheliler yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde 5 ayrı adresten 12 su saatini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 5 ayrı adresten 12 su saatini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adresten 12 su saati çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları takip ve çalışmalarla kimliklerini tespit ettiği M.C.T. ve A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Canik Güvenlik Hırsızlık Suç 3. Sayfa Haberler

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