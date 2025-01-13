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Samsun'da 12 Milyonluk Hırsızlık: Genç Kadın Tutuklandı

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Samsun'da bir evden 12 milyon 250 bin liralık hırsızlık yapan genç kadın tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi ve hırsızlıkla ilgili yapılan araştırmalarda S.Y. isimli kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da genç kadın 12 milyon 250 bin liralık hırsızlıktan tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da genç kadın, bir evden çalınan 12 milyon 250 bin liralık hırsızlık olayıyla ilgili çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 23 Aralık'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kilitlenmeden çekilen evin kapısını yanlarında getirdikleri özel aparat ile açan hırsızlar içeriden 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 12 milyon TL değerindeki çek ve senetleri çaldı. Olay polise haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayını S.Y. ve M.Y.isimli kadın hırsızların gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yapılan araştırmada M.Y.'nin bir başka hırsızlık olayından dolayı 7 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve halen cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı. S.Y. ise polisin takibi sonucu İlkadım ilçesinde yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen S.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da 12 Milyonluk Hırsızlık: Genç Kadın Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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