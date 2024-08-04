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Samsun'da 12 Kilo Esrarla Yakalanan Kadın Tutuklandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 12 kilo 55 gram kubar esrarla yakalanan 32 yaşındaki kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri yaptığı araştırma neticesinde F.S. (32) adlı kadın ile R.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yasa dışı ekim yaptığı bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahısların ikamet adreslerinde eş zamanlı yapılan aramada, 12 kilo 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen F.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firarda olan R.Ç.'nin ise yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vezirköprü Jandarma Samsun Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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