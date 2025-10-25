Samsun'da 12 Bin 800 Doldurulmuş Makaron Sigara Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün mamullerinin satışını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 12 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN