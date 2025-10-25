Samsun'da 12 Bin 800 Doldurulmuş Makaron Sigara Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak tütün mamullerinin satışını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda 12 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün mamullerinin satışını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 12 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa