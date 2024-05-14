Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 11 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, jandarmanın takibi sonucu hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Samsun'da hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. Gözaltına alınan M.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Atakum Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi

Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title