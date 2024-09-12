Samsun'da 11 Bin 800 Adet Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 11 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 11 bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan S.Y. (45) hakkında 5607 S.K.M. suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN