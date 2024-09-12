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Samsun'da 11 Bin 800 Adet Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 11 bin 800 adet makaron ele geçirildi. İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı boş makaronlar bulundu. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 11 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 11 bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan S.Y. (45) hakkında 5607 S.K.M. suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa İlkadım Makaron samsun Güncel Polis

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