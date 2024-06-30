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Samsun'da 11 Bin 760 Adet Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 10 bin adet sahte bandrollü boş makaron ve bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da KOM polisi tarafından 11 bin 760 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmada 10 bin adet sahte bandrollü boş makaron ve bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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