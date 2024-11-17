Samsun'da 11 Bin 600 Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 11 bin 600 adet kaçak makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve 7 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da 11 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi
SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 11 bin 600 adet kaçak makaron, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ile tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum'da ilçesinde kaçak tütün mamülleri operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 11 bin 600 adet makaron sigara ve 7 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.