Samsun'da 102 adet ecstasy hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 102 adet ecstasy hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da 102 adet ecstasy hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da şüphe üzerine polisin üzerinde yaptığı aramada 102 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da şüphe üzerine polisin üzerinde yaptığı aramada 102 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin şüphe üzerine üst araması yaptığı O.D.'de (24) 102 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahariye İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title