Samsun'da 102 adet ecstasy hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı Samsun'da şüphe üzerine polisin üzerinde yaptığı aramada 102 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı. Samsun'da şüphe üzerine polisin üzerinde yaptığı aramada 102 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin şüphe üzerine üst araması yaptığı O.D.'de (24) 102 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahariye İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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